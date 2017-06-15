В Андижане водителей «Дамасов» заставляют бесплатно обслуживать милиционеров

В Андижане водителей автомобилей «Дамас» (Damas) заставляют всю ночь нести дежурство на добровольно-принудительной основе, бесплатно подвозить сотрудников дорожно-патрульной службы до городских контрольных постов. В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Управления безопасности дорожного движения по Андижанской области сообщил, что в городе проводится мероприятие «Посбоны спокойствия» («Осойишталик посбонлари») и, возможно, в рамках этого мероприятия у водителей «Дамасов» могли попросить помощи.

В разговоре с репортером «Озодлика» один из андижанских водителей пожаловался на то, что он и его коллеги днем возят пассажиров, а ночью их заставляют бесплатно развозить милиционеров:

– Четыре сотрудника милиции садятся в машину и говорят нам: «Давай, езжай». И так мы до 5 утра развозим их по постам. Некоторые водители «Дамасов» установили на крышах своих автомобилей сирены. Мы этим сильно недовольны, – говорит нашему радио попросивший не разглашать его имя водитель из Андижана.

Он говорит, что водителям «Дамасов», которые отказываются выполнять требования сотрудников милиции, угрожают штрафами и отгоном автомобиля на штрафстоянку.

– ГАИшники говорят им: «Ты повысил скорость, переехал на вторую полосу». Одним словом, находят какую-ту вину. Некоторые водители откупаются от дежурства деньгами. Можно заплатить им 20 тысяч сумов и ехать спокойно. Это намного дешевле, чем всю ночь обслуживать милицию. Если разводить ГАИшников, то за одну ночь уйдет 15-20 литров бензина. Ко всему прочему, водители тратят на это время. Отработав всю ночь, они потом целыми днями отсыпается, – сказал «Озодлику» водитель из Андижана.

В телефонном разговоре с нашим репортером сотрудник Управления безопасности дорожного движения по Андижанской области признался, что сотрудники дорожно-патрульной службы могли попросить помощи у водителей «Дамасов»:

​– Сейчас в Андижане проходит мероприятие «Посбоны спокойствия» («Осойишталик посбонлари»). Возможно, что в рамках этого мероприятия у водителей «Дамасов» могли попросить помощи на законном основании. Но никто не заставляет их обслуживать наших сотрудников бесплатно, – сказал сотрудник Управления безопасности дорожного движения по Андижанской области.

В 20-й статьй закона «Об органах внутренних дел Узбекистана» говорится: «В случае понесения расходов или убытков, причиненных в результате принудительного использования транспортных средств организаций и граждан, а также в случае причинения имущественного вреда владельцу транспортного средства, их возмещение органами внутренних дел осуществляется в порядке, установленном законодательством».

Однако водители из Андижана пожаловались «Озодлику» на то, что сотрудники правоохранительных органов даже не платят им за топливо:

– Мы говорим им: «Заплатите хотя бы за топливо». А они нам в ответ: «Ты служишь родине». Это и злит нас, – сказал нашему радио водитель из Андижана.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда водителей «Дамасов» в Узбекистане заставляют бесплатно развозить сотрудников правоохранительных органов.

В прошлом году «Озодлик» сообщал о том, что во время хлопкоуборочной кампании в Андижане сотрудники милиции останавливали водителей и принуждали их к сбору хлопка, либо к перевозке пассажиров.