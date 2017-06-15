В Кыргызстане дан старт президентской гонке

Жогорку Кенеш Кыргызстана своим постановлением назначил дату президентских выборов на 15 октября. 15 июня начинается процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Тем временем Верховный суд КР сообщил о непогашенной судимости политика Ахматбека Келдибекова, который заявлял о намерении побороться за президентское кресло.

Постановлением Жогорку Кенеша правительству, госорганам и другим организациям даны поручения по проведению предстоящего голосования.

«Согласно Конституции, дату выборов назначает Жогорку Кенеш. С принятием постановления в вопросе вокруг даты выборов поставлена точка. Теперь правительство и соответствующие органы начнут подготовку к выборам», – пояснил лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Выдвижение кандидатов в президенты начнется 15 июня. Регистрация кандидатов завершается за 75 дней до выборов – 1 августа. До 10 сентября будет определен окончательный список кандидатов.

С 10 сентября начнется агитационная кампания и завершится 14 октября. Итоги выборов должны быть объявлены не позже 4 ноября.

СМИ должны представить документы ЦИК на аккредитацию для оказания услуг во время агитации до 1 августа.

Таким образом, президентская гонка официально стартовала. О желании участвовать в выборах ранее уже заявили лидеры партий «Ак Шумкар» – Темир Сариев, «Онугуу-Прогресс» – Бакыт Торобаев и «Республика-Ата-Журт» – Омурбек Бабанов. СДПК выдвигает кандидатуру премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова.

«Ата Мекен» будет выдвигать своего лидера Омурбека Текебаева. На встрече с жителями Алайского района о намерении побороться за президентский пост заявил и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.

Относительно последнего, Верховный суд сообщил о его непогашенной судимости. Приговором суда Келдибеков был приговорен к штрафу в размере 10 миллионов сомов. Последней датой оплаты штрафа значится 8 ноября 2016 года. Судимость политика будет погашена только спустя год. Участвовать в выборах президента действующая судимость не позволяет.

​Сразу после объявления даты президентских выборов политические партии стали сообщать о предстоящих съездах. Провластная партия СДПК соберется на курултай 17 июня, съезд «Ак Шумкара» назначен на 19 июня.