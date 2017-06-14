Президент Узбекистана впервые соберет на ифтар имамов со всей республики

По данным, полученным в Духовном управлении мусульман Узбекистана, 15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встретится в Ташкенте с имамами и мусульманскими религиозными деятелями, приехавшими в столицу со всех регионов республики, и проведет для них ифтар (вечернее разговение). Источники «Озодлика» в Ташкенте сообщают, что ифтар пройдет в столичном ресторане «Навруз».

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) шейх Абдулазиз Мансур подтвердил «Озодлику» информацию о том, что 15 июня на совещание и ифтар (вечернее разговение во время месяца Рамадан – Ред.) с участием президента Шавката Мирзияева приедут имамы со всех областей республики.

В беседе без микрофона с репортером нашего радио шейх, в частности, сказал следующее: «15 июня в Ташкенте состоится совещание, наш президент встретится с имамами и проведет с ними беседу. Сейчас мы готовимся к этой встрече». ​

Другие достоверные источники «Озодлика» в Ташкенте сообщили о том, что на «президентском ифтаре» примут участие более 1200 имамов, члены ДУМУ и Комитета по делам религий, а также сотрудники религиозных учебных заведений республики.

Один из имамов в Андижане, не приглашенный на ифтар с Мирзияевым, сказал 14 июня нашему репортеру, что оставшиеся в районах и областях имамы приглашены в хокимияты для принятия участия в селекторном видеосовещании:

– 15 июня, в 7 часов утра, все районные и областные имамы должны явиться в хокимият. Нам сказали, что в Ташкенте состоится совещание, посвященное оздоровлению религиозно-просветительской среды. Имамы в областях примут участие в селекторном видеосовещании. Совещание с президентом продлится до второй половины дня, а вечером состоится ифтар, – сказал имам из Андижана.

На вопрос репортера «Озодлика» о том, почему его не пригласили в Ташкент на ифтар с президентом Мирзияевым, андижанский имам ответил следующее: «Сейчас очень жарко, мне было бы трудно поехать в Ташкент в такую погоду, ведь я уже не молодой. Завтра там всех имамов будут учить, как входить и выходить из зала, где будет сидеть Мирзияев. Если честно, то узнав о том, что до встречи с президентом имамы примут участие в репетиции, я решил не ехать в столицу».

Стоит отметить, что в истории независимого Узбекистана это первый случай, когда глава государства приглашает граждан на ифтар в месяц Рамадан.

Поэтому многие в узбекском сегменте соцсетей с нетерпением ждут этого события, высказывая позитивные и негативные мнения.

Вот что пишет один из пользователей Facebook'а: «Завтра до обеда состоится совещание, а вечером пройдет ифтар в ресторане «Навруз». В нем примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, высокопоставленные чиновники и более тысячи (1200) имамов. Мы высказали свои мнения и предложения. Теперь дело за участниками этого мероприятия».

Еще один пользователь соцсетей написал о том, что перед встречей с президентом Узбекистана для собравшихся в Ташкенте имамов устроили репетицию в одном из религиозных учебных заведений: «Оказывается, избранные 28 имамов участвуют в репетиции в Ташкентском исламском университете. Разве имамы настолько безграмотные люди, чтобы готовить их к встрече с президентом?! Конечно, нет. Некоторые чиновники опасаются, что один из имамов может сказать президенту о облегчении обучения мусульман! Даже здесь дело ведут не профессионалы. Они поступают предательски по отношению к нации и Президенту. Мы могли бы надеется на лучший результат, если бы на ифтар с Президентом приехали бы несколько инициативных имамов».

По информации, полученной из Ташкента, встреча имамов и религиозных деятелей с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым пройдет с 10 до 12 утра по ташкентскому времени.

Сообщается, что в течение дня пройдут еще несколько запланированных мероприятий. В 20:00 в ресторане «Навруз» состоится ифтар, в котором примут участие президент Шавкат Мирзияев и приглашенные в столицу имамы.