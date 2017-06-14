Десять человек сорвались с аттракциона в Душанбе

В результате ЧП, произошедшего на аттракционе в парке Государственного герба (напротив Дворца нации) вечером 13 июня, пострадали 10 человек. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Источник в Национальном медицинском центре (Караболо) сказал, что пострадавшие были госпитализированы в клинику во вторник вечером с переломами рук и ног и травмами головы.

Источник в прокуратуре столичного района Исмоили Сомони сообщил, что начато расследование данного инцидента и лица, допустившие халатность, будут наказаны.

Очевидцы происшествия сообщают, что на аттракцион «Лодка» были пропущены 24 человека, что гораздо больше нормы. Конструкция аттракциона не выдержала большого веса и сломалась. Все пострадавшие - молодые люди, которые зашли в парк после футбольного матча Таджикистан-Филиппины, состоявшегося на Национальном стадионе.

Работники парка отметили, что аттракцион был завезен из Китая и установлен всего 20 дней назад.