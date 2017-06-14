Озоде Рахмон присвоен чин советника юстиции
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон наделил свою старшую дочь Озоду Рахмон, возглавляющую исполнительный аппарат президента, чином государственного советника юстиции.
Это самый высокий по старшинству классный чин в органах прокуратуры и юстиции. На сайте администрации президента Таджикистана сообщений об этом нет. «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) стало известно, что соответствующий указ президента подписан 25 мая.
Кандидат юридических наук Озода Рахмон в прошлом году была назначена руководителем исполнительного аппарата президента Таджикистана.
38-летняя Озода Рахмон работала в посольстве Таджикистана в США, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, в 2009 году была назначена первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое