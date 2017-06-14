Тиллерсон предостерег Конгресс по поводу новых российских санкций

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предупреждает, что принятие нового пакета антироссийских санкций может перекрыть каналы связи с Москвой, сохранение которых представляется ему крайне важным. Госсекретарь заявил об этом во вторник на заседании комитета Сената по международным отношениям

«Мы бы хотели иметь возможность увязывать санкции с тем, насколько плодотворно Россия сотрудничает с нами в области борьбы с терроризмом и в усилиях по урегулированию конфликта в Сирии», – заметил госсекретарь.

Тиллерсон выступил на следующий день после того, как сенаторы договорили о включении в законопроект о санкциях против Ирака пункты о расширении режима санкций против российских граждан и компаний. Законодатели хотят ввести новые санкции против тех, кто причастен к российским действиям на Украине, в Сирии и кибератакам во время президентской кампании в США. Согласно законопроекту, санкции, введенные исходно президентским указами, обретут силу закона. Кроме того, любое предложение администрации по смягчению или снятию санкций не сможет войти в силу без предварительного рассмотрения Конгрессом.

В Сенате законодатели от обеих партий призывают президента Трампа не угрожать заблокировать пакет штрафных мер с помощью вето.

Председатель Международного комитета Сената Боб Коркер, комментируя замечание Тиллерсона, сказал: «Я бы не стал поддерживать законопроект, не изучив его самым внимательным образом». Коркер предсказывает, что если санкции будут одобрены Конгрессом и законопроект поступит на подпись президента, то Дональд Трамп, в конце концов, его подпишет.