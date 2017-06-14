Накануне визита президента в Наманган врачей погнали на прополку хлопка и уборку улиц

Врачей и медицинских сестер в Туракурганском районе Наманганской области Узбекистана принуждают к сельскохозяйственным работам и работам по благоустройству. Врачи пожаловались «Озодлику», что случаи принуждения медработников к дополнительным работам не по специальности усилились еще больше, чем при Каримове. Руководство медицинского объединения признало факт принуждения своих сотрудников к сельхозработам.

В своем коллективном письме в редакцию «Озодлика» сотрудники медицинского объединения Туракурганского района привели подробности привлечения врачей с высшим образованием и медицинских сестер к сельскохозяйственным работам:

«Мы на протяжении целого месяца бесплатно занималась окучкой и прополкой хлопчатника на полях фермеров в селе «Кодирабад». Сегодня воскресенье, и несмотря на выходной день, нас отправили на уборку улиц. Занимаемся уборкой территорий вдоль больших дорог. Даже после ночных дежурств, нас отправляют на прополку хлопка или уборку территорий. Ведь мы женщины-врачи и медсестры с 15-20-летним стажем работы! Нас заставляют подписывать заявления, в которых мы обязуемся работать с 6 утра до 8 вечера. Мы ведь должны лечить людей, а не работать на поле или заниматься уборкой города. Разве трудовое законодательство предусматривает это? Кто будет контролировать все это?», – говорится в коллективном письме туракурганских медработников, попросивших не разглашать их имена.

В телефонном разговоре с репортером нашего радио одна из туракурганских медсестер рассказала, что главный врач медобъединения угрожает увольнением сотрудникам, которые не желают заниматься сельхозработами или заниматься уборкой территорий:

– Сейчас мы чистим дорогу, которая называется большой Чуст (катта Чуст на узбекском – Ред.). Говорят, что по этой дороге проедет президент. Когда мы говорим главврачу, что неправильно эксплуатировать медработников, он говорит, что это приказ хокима области или облздрава, и заявляет противившимся, что они могут написать заявление об увольнении. Теперь с нас требуют деньги на ремонт поликлиники. Ведь мы не получаем зарплату наличными, все наши деньги переводят на пластиковую карту. Помимо этого, мы еще не получили зарплату за май месяц. Мы еле находим деньги на проезд, – жалуется «Озодлику» туракурганская медсестра.

Выслушав жалобы медицинских работников из Туракурганского района, репортер нашего радио позвонил в медицинское объединение этого района. Заведующий одного из отделений заявил репортеру, что медработники только что вышли из совещания главврача:

– Мы только что вышли из совещания, которое провел главврач Икболжон Каримжонов. В последнее время наши совещания посвящены на медицине, а сельскому хозяйству и работам по благоустройству. На этом совещании мы обсуждали вопрос о том, кто сколько работников вывел на уборку улиц. Хоким поручил нашему медобъединению убрать улицу протяженностью десять километров. Только что всем завотделениям поручили сейчас же вывести на уборку улицу своих работников. Мы отправляемся на участок вместе с нашим главврачом, – сказал «Озодлику» один из заведующих отделением Туракурганского медобъединения, попросивший не разглашать его имени.

В свою очередь, главный врач Туракурганского медобъединения Икболжон Каримжонов подтвердил информацию о том, что врачи медсестры руководимого им медучреждения выходят на прополку хлопка:

– Возможно, что я привлекал их к уборке территории нашего медобъединения. Нас один-два раза просили помочь с сельхозработами, но я не отправлял их к фермерам по несколько месяцев. В тяжелой ситуации нас просили помочь очистить поле от сорняков, и мы вышли на хлопковое поле по собственной инициативе, – сказал нашему репортеру Икболжон Каримжонов.

Во время телефонного разговора с репортером «Озодлика» главврач Туракурганского медобъединения признал, что привлечение медработников к сельхозработам абсолютно неправильно.

Однако главврач Каримжонов не пожелал отвечать на вопрос нашего радио том, по приказу какого чиновника медработники занимаются прополкой хлопка и уборкой улиц.

– Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, – сказал коротко репортеру нашего радио коротко главный врач Туракурганского медобъединения Икболжон Каримжонов.

После беседы с ним «Озодлик» связался с хокимиятом (администрацией) Туракурганского района. Некий Уткирбек Абдувалиев, предствившийся помощником главы района, попросил репортера нашего радио «подождать минуточку», затем с кем-то долго посоветовавшись, бросил трубку телефона.

P.S. Когда эта статья была готова к публикации, редакция «Озодлика» получила сообщение от туракурганских медработников, в котором говорилось следующее: «Спасибо вам большое. Сейчас нас в срочном порядке вернули обратно на работу. А главврача вызвали в хокимият».

Радио «Озодлик» продолжит следить за развитием событий в медицинском объединении Туракурганского района.