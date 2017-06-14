В Великобритании задержан свидетель по делу против Максима Бакиева

Подтвердилась информация о том, что 9 июня в Великобритании задержан гражданин Израиля Берти Синбети – главный свидетель по делу сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева, который обвиняется в покушении на бизнесмена Шона Дейли.

Эту информацию «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) подтвердил сам Шон Дейли и сотрудники юридической компании «Гранд Профи», которая представляет его интересы в Кыргызстане.

По их словам, Берти Синбети не являлся на прошлогодние судебные заседания из-за того, что Максим Бакиев запугивал его.

«Как я понял, его адвокаты на слушаниях 9 июня сказали судье, что Синбети не пришел на судебное заседание [в прошлом году] из-за угроз Максима Бакиева», – говорит британский бизнесмен Шон Дейли.

Его друг Лес Голдинг в интервью «Азаттыку» сообщил, что Синбети, обвиняемый в неявке на судебный процесс, освобожден под залог. Заседание по его делу назначено на 30 июня.

Покушение на Шона Дейли было совершено в 2006 году, когда он жил в Кыргызстане и представлял золотодобывающую компанию Oxus, претендовавшей на разработку рудника Джеруй. После нападения ему пришлось три месяца пролежать в больнице.

Британский суд, рассмотрев иск Дейли, летом прошлого года оправдал Максима Бакиева, объясняя это тем, что нет доказательств его вины.

На заседания по тому процессу три свидетеля, в том числе Берти Синбети, по неизвестным причинам не явились.

Сам Максим Бакиев на слушаниях в Лондоне все обвинения отверг.