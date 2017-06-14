В КНДР освобожден студент из США после 17 месяцев заключения

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский студент Отто Уормбье освобожден из северокорейской тюрьмы после 17 месяцев заключения. 22-летний студент Вирджинского университета был приговорен в Пхеньяне к 15 годам тяжелых принудительных работ. Он был арестован в 2016 году за то, что, находясь в гостинице во время посещения КНДР, сорвал баннер со стены.

Тиллерсон пока не может подтвердить появившиеся сообщения о том, что состояние здоровья гражданина США во время пребывания в заключении серьезно осложнилось. По словам госсекретаря, он не может комментировать эти сообщения из уважения к самому Отто Уормбье и его семье.

Американские СМИ, однако, сообщили, со ссылкой на родителей студента, что освобожденный в КНДР гражданин США находится в коме с марта 2016 года.

Газета «Вашингтон пост» сообщила со ссылкой на официальные источники, что Уормбье находится в специальном эвакуационном самолете, который направляется в США. Время прибытия рейса не уточняется.