В Кыргызстане каждый третий ребенок вовлечен в запрещенный детский труд

Почти каждый третий ребенок в Кыргызстане в возрасте 5-17 лет вовлечен в запрещенный детский труд. Почти каждый четвертый ребенок 6-13 лет трудится на опасных видах работ. К таким выводам пришла Международная организация труда по итогам совместного с госорганами Кыргызстана исследования.

Выяснилось, что каждый третий учащийся 1-11 классов совмещает обучение и запрещенный детский труд. Работающие дети имеют пробелы в образовании и низкую успеваемость в школе.

Исследования показывают, что между неработающими и работающими детьми разница в показателях роста и веса составила в среднем 13 см, и 12 кг соответственно.

Со 2 по 12 июня в Кыргызстане прошли дни против эксплуатации детей, детского труда. 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом.