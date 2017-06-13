Турция вновь выступила в защиту Катара

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал блокаду Катара «бесчеловечной» и противоречащей исламским ценностям.

Выступая во вторник в турецком парламенте и обращаясь к депутатам от правящей партии, Эрдоган подчеркнул, что Саудовская Аравия должна разрешить кризис вокруг Катара, который она вместе с ОАЭ, Египтом и Бахрейном обвинила в поддержке терроризма и Ирана. В этой связи 5 июня все четыре страны прервали дипломатические отношения и транспортные связи с Дохой.

Катар все обвинения отвергает. В его защиту выступают Турция и Иран.

В понедельник Великобритания призвала смягчить воздушную блокаду Катара.