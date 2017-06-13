Турция вновь выступила в защиту Катара
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал блокаду Катара «бесчеловечной» и противоречащей исламским ценностям.
Выступая во вторник в турецком парламенте и обращаясь к депутатам от правящей партии, Эрдоган подчеркнул, что Саудовская Аравия должна разрешить кризис вокруг Катара, который она вместе с ОАЭ, Египтом и Бахрейном обвинила в поддержке терроризма и Ирана. В этой связи 5 июня все четыре страны прервали дипломатические отношения и транспортные связи с Дохой.
Катар все обвинения отвергает. В его защиту выступают Турция и Иран.
В понедельник Великобритания призвала смягчить воздушную блокаду Катара.
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