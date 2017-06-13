В разгоне акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир «Беркута»

В разгоне участников антикоррупционной акции 12 июня в Москве участвовал бывший командир спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергей Кусюк. Во время задержаний на Тверской улице он был в форме ОМОНа России, сообщаеттелеканал «Дождь».

Кусюк в 2013 году командовал разгоном протестующих на Майдане. На Украине в отношении бывшего главы «Беркута» возбуждено уголовное дело.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 900 активистов, в Петербурге – около 600. В регионах в полицию попали десятки человек.