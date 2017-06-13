Перестрелка под Мюнхеном не была терактом (видео)

В перестрелке под Мюнхеном – по последним данным – тяжело ранена сотрудница полиции. Она в критическом состоянии. Серьезно пострадали двое прохожих.

​По предварительным данным, 37-летний местный житель затеял ссору и драку в пригородном поезде. Пассажиры вызвали полицию. Когда поезд остановился на станции Унтерфёринг (в северо-восточном пригороде Мюнхена), к вагону подошел патруль для проверки документов у зачинщика. Он вырвал пистолет у сотрудницы полиции и выстрелил в ее коллегу. Мужчина был задержан. Он также получил ранения.

Полиция сообщает, что сейчас ситуация под контролем, опасности для населения нет.

Версию теракта исключили.

Почти год назад на станции Грэфинг под Мюнхеном 27-летний мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Погиб один человек, еще трое были ранены. Нападавший был признан невменяемым и так и не предстал перед судом.