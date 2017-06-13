Министр обороны США: Пхеньян – наибольшая угроза безопасности в мире

Северная Корея представляет в данный момент наибольшую и реальную угрозу миру и безопасности во всем мире, заявил в Конгрессе министр обороны США Джим Мэттис.

«Темпы и масштабы продолжающихся работ по созданию Северной Кореей ядерного оружия и средств его доставки возросли», – заявил министр обороны США. Это, по его словам, «представляет ясную и реальную опасность для всех». Джим Мэттис подчеркнул, что создание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить континентальные Соединенные Штаты является лишь делом времени. Сомнений в том, что Пхеньяну удастся создать такое оружие нет.

Во время выступления в комитете Конгресса по делам вооруженных сил министр обороны США также заявил, что нет никаких признаков готовности Владимира Путина установить «позитивные отношения» с Соединенными Штатами. «Владимир Путин выбрал роль стратегического конкурента», – сказал Джим Мэттис.