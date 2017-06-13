Генпрокурор США расскажет в Сенате о своих встречах с Кисляком

Во вторник генеральный прокурор США Джефф Сешнс выступит на открытых слушаниях в Конгрессе с отчетом о своих контактах с российскими представителями и роли, которую он сыграл в увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

Интерес к выступлению Сешнса, первого высокопоставленного члена администрации Дональда Трампа, дающего показания в Конгрессе, вызван прежде всего тем, что во время процесса утверждения его Сенатом в должности генерального прокурора Сешнс не упомянул о двух своих встречах с послом России Сергеем Кисляком незадолго до президентских выборов 2016 года. В американской прессе сообщается о возможной третьей встрече Сешнса и Кисляка. В то время Сешнс был сенатором и советником кандидата Дональда Трампа. Сенаторы также намерены выяснить имел ли Сешнс отношение к увольнению директора ФБР Джеймса Коми. Согласно первоначальному заявлению Белого дома, Коми был уволен по рекомендации Джеффа Сешнса. Однако, как настаивают критики Дональда Трампа, Сешнс не имел права этого делать, поскольку он самоустранился от руководства расследованием российского вмешательства в американские выборы, а Коми курировал российское расследование, ведущееся ФБР.

Как заявил представитель министерства юстиции, Джефф Сешнс сам предложил сделать слушания в сенатском комитете по делам разведки открытыми. Он считает необходимым дать возможность американцам услышать правду о происшедшем из первых уст.