Певец Абдулазиз Карим назвал узбекских пограничников «врагами народа» (видео)

Впавший в немилость на родине после получения турецкого гражданства узбекский певец и композитор Абдулазиз Карим распространил в социальных сетях свое видеообращение, в котором назвал пограничников Узбекистана «врагами народа». По словам 44-летнего певца, записать резкое видеообращение его заставили «незаконные действия» сотрудников пограничной службы Узбекистана.

«Ты – истинный враг узбекского народа!»

Как утверждает в своем видеообращении 44-летний узбекский певец и композитор Абдулазиз Карим, 10 июня сотрудники пограничной службы Узбекистана задержали его 76-летнего отца Сирожиддина Каримова на на контрольно-пропускном пункте «Гишт Куприк» (бывший КПП «Черняевка») на узбекско-казахской границе. Певец говорит, что его отец возвращался из Турции в Узбекистан через соседний Казахстан.

«Против моего 76-летнего отца выдвинули клеветнические обвинения в шпионаже и незаконном пересечении границы. Ближе к вечеру его посадили автозак и отвезли в отделение милиции Зангиатинского района (в Ташкентской области)», – рассказывает в своем видеообращении Абдулазиз Карим.

По его словам, в отделении милиции его отца допросили, отобрали у него паспорт и заявили, что в отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело.

«Я, в свою очередь, хочу задать вопрос этому пограничнику: с какой совестью ты в священный месяц Рамадан смог оклеветать 76-летнего пожилого человека? Его вина в том, что он является отцом Абдулазиза Карима? У меня есть дочь, которая учится во втором классе. Тогда ты и ее посади за решетку. Ты – истинный враг узбекского народа!», – говорит в своем видеообращении певец, обращаясь к сотрудникам пограничной службы Узбекистана.

Беспредел на узбекской границе

В разговоре с репортером «​Озодлика»​ Абдулазиз Карим сказал, что его отец последние два года находился у него в гостях в Стамбуле.

Сотрудники пограничной службы обвинили отца певца в использовании просроченной визы (речь идет о так называемой «выездной визе», которая выдается гражданам Узбекистана на двухлетний срок и позволяет посещать другие страны – Ред.).

По словам родственников певца, следователь РОВД Зангиатинского района попросил Сирожиддина Каримова предоставить правоохранительным органам характеристику из махаллинского комитета и справку с места жительства.

Репортер нашего радио не смог получить комментарий в РОВД Зангиатинского района.

Стоит отметить, что в последние годы правоохранительные органы Узбекистана подвергают тщательным проверкам граждан, которые длительное время находились за пределами страны, в частности, в странах Ближнего Востока и Турции.

Абдулазиз Карим говорит, что в настоящее время его престарелые родители находятся «в очень подавленном состоянии».

– Такое отношение со стороны узбекских пограничников было проявлено не только к моим родителям. Они относятся так ко многим гражданам Узбекистана. Было бы хорошо, если президент будет знать, что творится на нашей границе, – сказал Абдулазиз Карим.

Впавший в немилость певец

Напомним, что это не первое видеообращение певца Абдулазиза Карима в соцсетях. Он и ранее выступал с критикой в адрес узбекских властей.

А в мае этого года певец дал видеоинтервью «​Озодлику», в котором призвал президента Узбекистана Шавката Мирзияева пустить оппозицию в парламент страны. ​

Абдулазиз Карим прославился в 90-е годы прошлого века после исполнения песни «Курбон буламан» («Пожертвую собой»), которая за короткое время стала хитом.

Затем в народе полюбились его песни, написанные на основе газелей суфийский поэта Ахмеда Яссави.

Карим считается одним из немногих певцов в Узбекистане, который сам пишет музыку к произведениям в своем исполнении.

Заслуженный артист Узбекистана Абдулазиз Карим покинул страну в мае 2015 года. Он обосновался в Турции. Спустя десять месяцев певец получил гражданство этой страны.

В конце 2015 года он написал шесть песен на стихи известного узбекского поэта и лидера оппозиции Мухаммада Салиха, в числе которых «Ғариб дарахт» («Одинокое дерево») и «Ойдинга» («Моей Айдын»).

В мае 2016 года узбекское правительство лишило званий и наград Абдулазиза Карима из-за гражданства Турции.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что сотрудники СНБ Узбекистана, курирующие FM-радиостанции и телеканалы в республике, дали строгое указание не пускать в эфир песни Абдулазиза Карима.