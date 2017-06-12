ГКНБ: Бабакулов выехал из Кыргызстана

Журналист Улугбек Бабакулов выехал из Кыргызстана. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщил пресс-секретарь Государственного комитета национальной безопасности КР Рахат Сулайманов.

По его словам, информация о том, что Улугбек Бабакулов покинул страну точная. ГКНБ проводит оперативные мероприятия по уточнению того, куда выехал журналист. Следствие продолжается.

На своей странице в Facebook Бабакулов написал о том, что решил выехать из страны. «Через день, как я уехал, вышла информация о возбуждении в отношении меня уголовного дела, – сказал он. – Я готов и хочу вернуться на родину при условии честного и справедливого судебного разбирательства».

Уголовное дело в отношении Бабакулова было возбуждено на прошлой неделе ГКНБ. По заключению экспертизы «в его статьях имеются призывы, направленные на возбуждение межэтнической розни, унижение национального достоинства». Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 299 («Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды») УК КР.

Руководитель сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов в заявлении от 11 июня сообщил, что издание временно прекратило сотрудничество с собственным корреспондентом в Кыргызстане Улугбеком Бабакуловым. Позже Улугбек Бабакулов на своей странице в Facebook'е написал, что сам выступил инициатором расторжения сотрудничества.

«Фергана.ру» уже блокировали в Кыргызстане в 2011 году. Сайт был разблокирован только в 2013 году после обращения информагентства в суд.