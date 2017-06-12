830 граждан Таджикистана попросили убежище в Польше

Евростат, статистическое агентство Европейского союза, опубликовал новые данные о запросе на убежище на территории стран-членов ЕС. Так, 8% тех, кто запросил убежище в Польше, или 830 человек являются гражданами Таджикистана.

До 2014 года масштаб подобных запросов был намного меньше - тогда 105 таджикистанцев просили убежище в странах ЕС. А вот после 2015 года, когда Партия исламского возрождения оказалась под запретом, количество «просителей» из Таджикистана резко возросло.

После попытки мятежа экс-заместителя министра обороны страны Абдухалима Назарзода ПИВТ была обвинена в организации переворота, а чуть позже Верховный суд признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. По данным правозащитников, большинство тех, кто сбежал в Европу, являются сторонниками ПИВТ. Скольким гражданам Таджикистана Польша предоставила убежище, неизвестно.

Хельсинкский фонд по правам человека в Варшаве, который работает с беженцами и отстаивает их права в суде, отмечает, что большинство из граждан Таджикистана, запросивших убежище, получили отрицательный ответ. Некоторые из них потом перебрались в Германию и просили убежище в этой европейской стране, но и там получили отказ.

Между тем, в самом Таджикистане считают, что некоторые соотечественники просят убежище в Польше и других европейских странах по экономическим мотивам и на родине их никто не преследует.