Катар просит Великобританию осудить воздушное эмбарго
Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани призвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона осудить воздушное эмбарго, которое ввели страны Персидского залива по отношению к Катару. Встреча шейха Аль Тани с Джонсоном состоялась в понедельник.
Аль Тани настаивает на том, что воздушное эмбарго против Катара является незаконным с точки зрения международного права, и просит Великобританию признать этот факт. Глава МИД Катара также отметил, что из-за ограничения на полеты и закрытых границ многие катарские семьи оказались разделены.
После встречи Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить давление на Катар и найти путь для скорейшего разрешения конфликта.
Ранее Аль Тани посетил Россию, где встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Аль Тани заявил, что Россия предложила Катару помощь, однако на данный момент необходимости в ней нет.
В начале июня 10 стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций.
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