В России прошли антикоррупционные акции

В десятках городов России прошли массовые акции против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. Полиция задерживала участников как согласованных, так и несанкционированных митингов. В Москве, по последним данным, задержаны более 700 человек, в Санкт-Петербурге – около 500. Полиция применяла силу. В других городах России также проходили задержания, однако не такие массовые.

Сам Навальный был задержан в подъезде своего дома в Москве еще до начала акции. Ему грозит до 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) неизвестные отключили электричество и интернет. Подробную хронику событий с сегодняшних акций читайте здесь.



Накануне Навальный объявил, что согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Мэрия Москвы разрешила оппозиции «гулять» по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов.



Поводом для акций 12 июня стала публикация фильма-расследования ФБК об элитной недвижимости, предположительно, принадлежащей главе российского правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России в ходе аналогичных протестных акций были задержаны до полутора тысяч человек.