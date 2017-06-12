Сайт «Фергана.ру» временно прекратил сотрудничество с Бабакуловым

Сайт «Фергана.ру» временно прекратил сотрудничество с собственным корреспондентом в Кыргызстане Улугбеком Бабакуловым. Об этом сказано в заявлении информагентства от 11 июня.

«До окончания следствия по делу Улугбека Бабакулова мы прекращаем отношения с этим журналистом, чтобы никто не мог заподозрить нас в том, что мы даем подследственному трибуну, которую он мог бы использовать в собственных корыстных целях, а также оказывать давление на суд. В связи с этим «Фергана.ру» объявляет о вакансии собственного корреспондента в Кыргызстане», – говорится в тексте заявления.

Главный редактор издания Даниил Кислов расценил блокировку сайта в Кыргызстане и возбуждение уголовного дела против Улугбека Бабакулова как воспрепятствование работе медиа-ресурса. «Эти факты свидетельствуют о том, что против нашего издания и наших сотрудников объявлена война, кампания травли и очернения», – пишет он.

По его словам, с 10 июня доступ к «Фергана.ру» в Кыргызстане был заблокирован по решению Октябрьского районного суда города Бишкека. На сегодня веб-портал открывается лишь с некоторых моделей мобильных телефонов.

Напомним, следственное управление ГКНБ КР возбудило уголовное дело в отношении журналиста Улугбека Бабакулова, так как по заключениям филолого-политологических экспертиз «в его статьях имеются призывы, направленные на возбуждение межэтнической розни, унижение национального достоинства».