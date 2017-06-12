Движение Макрона претендует на абсолютное большинство в парламенте

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» в результате парламентских выборов может получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее – более 400 мест из 577.

Таковы прогнозы социологов по итогам первого тура голосования, который состоялся в воскресенье. В целом по стране кандидаты движения Макрона и их союзники получили более 32 процентов голосов, почти вдвое опередив ближайших соперников – правую партию «Республиканцы».

Выборы во Франции проходят не по партийным спискам, а по мажоритарной системе. Во второй тур кандидаты движения «Вперед, республика» вышли более чем в 400 округах и, как считают наблюдатели, в подавляющем большинстве из них одержат победу. «Республиканцы», очевидно, сформируют вторую по величине фракцию. Провалился крайне правый «Национальный фронт», набравший лишь около 14 процентов голосов, однако его лидер – Марин Ле Пен – сохраняет шансы на победу в одном из округов. Еще меньше голосов набрали социалисты, которым в предыдущем созыве парламента принадлежало большинство. Они, как и крайне левое движение «Непокорная Франция», сохраняют шансы на то, чтобы провести в парламент несколько десятков кандидатов.

Явка в первом туре выборов признана рекордно низкой – 50 процентов от общего числа граждан с правом голоса. Второй тур пройдет 18 июня.