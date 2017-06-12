Антониу Гутерреш: Уверен, что Кыргызстан и дальше останется символом демократии в регионе

«​За время сотрудничества я убедился, что Кыргызстан и народ страны привержены идеям верховенства прав человека, демократии и это на самом деле был важный выбор для кыргызского народа», – сказал Антониу Гутерреш журналистам в резиденции «​Ала-Арча» во время подхода к прессе. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

«Я знаю, что в этом году перед вами стоят важные выборы, и я уверен, что Кыргызстан и дальше останется символом демократии в этом регионе. Выражаю уверенность, что Кыргызстан и дальше будет играть важную роль в развитии региона и интеграции между странами народами, чтобы весь регион продвигался вперед к успехам. ООН и дальше будет поддерживать правительство Кыргызстана как в реализации проекта «Таза Коом», так и в достижении устойчивого развития. Мы думаем, что вместе мы сможем мобилизовать международное сообщество, чтобы противостоять изменению климата и сохранению прекрасных ледников Кыргызстана», – подчеркнул Антониу Гутерреш.

После заявлений для прессы президент Алмазбек Атамбаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ответили на вопросы журналистов.