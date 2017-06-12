В Сирии освобожден от «ИГ» еще один район города Ракка

В Сирии вооруженные отряды Сирийских демократических сил – курдско-арабской коалиции, поддерживаемой Соединенными Штатами, – установили контроль над одним из восточных районов города Ракка, выбив из него джихадистов из группировки «Исламское государство».

Наступление на Ракку, которое началось несколько дней назад, ведется с трех сторон. Ранее был освобожден один из районов на западе города. В настоящее время идут бои за военную базу на северных окраинах Ракки.

Город с населением около 300 тысяч человек является крупнейшим оплотом «ИГ» на территории Сирии. В ходе операции по взятию Ракки, по данным Сирийского центра наблюдения за правами человека, в результате авиаударов коалиции есть потери среди мирных жителей. За время штурма их число превысило 50.