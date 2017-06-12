Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

Жители Пуэрто-Рико подавляющим большинством голосов высказались на состоявшемся в воскресенье референдуме за присоединение к США в качестве 51-го штата.

Этот вариант поддержали без малого полмиллиона избирателей. Две другие значившиеся в бюллетенях опции – полный суверенитет и сохранение нынешнего статуса «ассоциированного с США государства» собрали, соответственно, 7600 и 6700 голосов. Норма явки составила лишь 23 процента, что вызывает сомнения в законности итогов референдума, который целый ряд партий на острове призывали бойкотировать.

Волеизъявление населения карибского острова может обрести законную силу только в случае одобрения результатов голосования простым большинством обеих палат Конгресса США и действующим президентом. Как заявил губернатор Пуэрто-Рико, будет странно, если Вашингтон, отстаивающий принципы демократии во всем мире, не станет следовать им на сей раз.

Ровно сто лет назад жителям Пуэрто-Рико было предоставлено гражданство США, но они не могут участвовать в президентских выборах и вправе командировать в Конгресс лишь одного представителя, да и то с ограниченными полномочиями. Жители острова не платят федеральный подоходный налог, в то же время и дотаций из центра они получают меньше, чем обычные штаты.