Внук экс-хокима организовал разбойное нападение на дом своего деда

В ночь на 11 мая в дом ныне покойного Акбара Джамилова, являвшегося в свое время хокимом (главой) Нарпайского района Самаркандской области, ворвались неизвестные люди и начали требовать у хозяев деньги. После того, как престарелая жена экс-хокима заявила им, что денег нет и начала кричать, налетчики сбежали. По данным правоохранительных органов Самаркандской области, налетчики были задержаны спустя несколько дней, организатором разбойного нападения оказался внук покойного хокима.

В ночь на 11 мая в дом ныне покойного Акбара Джамилова, который возглавлял Нарпайский район Самаркандской области на протяжении почти десяти лет, ворвались люди в масках. Об этом «Озодлику» сообщил один из жителей махалли «Мираброр», где жил экс-хоким Джамилов:

– Это произошло месяц назад. Мы думали, что это обычный разбой. Но теперь говорят, что его организовал внук покойного хокима, – сказал собеседник.

Вот что он рассказал нашему репортеру о подробностях разбойного нападения на дом экс-главы Нарпайского района:

– Мы узнали о налете на дом экс-хокима на следующий день. По словам соседей, налетчики ворвались в дом в черных масках, как ниндзи. Они заклеили рты хозяев дома скотчем и начали требовать деньги. После стало известно, что за несколько дней до этого случая один из детей Акбара Джамилова продал частную заправку, построенную в годы, когда их отец руководил районом, – рассказал «Озодлику» житель Нарпайского района.

Попросивший не разглашать его имя один из сотрудников УВД Самаркандской области сообщил нашему радио, что по данному случаю заведено уголовное дело по статье 164 («Разбой») УК Узбекистана. По его словам, работающий в банке 25-летний внук покойного хокима подозревается в организации разбойного нападения:

– Его имя я не могу разгласить из-за тайны следствия. Известно, что внук покойного хокима нанял двух безработных парней – Надира и Бахтияра, чтобы те совершили разбойное нападение на дом его бабушки. Парни, надев черные маски, ворвались в дом Джамиловых. В тот день дома находились пожилая хозяйка и ее внук. Налетчики взяли в заложники внука старушки, пригрозив, что убьют его, если она не даст им денег. Испуганная женщина начала сильно кричать, тем самым напугала налетчиков, которые сразу выбежали из дома. Они не смогли ничего забрать из дома. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудникам РОВД и УВД Самарканда удалось задержать налетчиков спустя два дня. Во время показаний они заявили, что наводку им дал внук покойного хокима. В настоящее время все подозреваемые содержатся в изоляторе РОВД Нарпайского района. Кроме того, в наш район из Ташкента приехали следователи МВД Узбекистана, – сообщил «Озодлику» сотрудник УВД Самаркандской области.

По его словам, Акбар Джамилов возглавлял Нарпайский район Самаркандской области на протяжении практически десяти лет. Он был в хороших отношениях с Шавкатом Мирзияевым, который на тот момент занимал пост премьер-министра Узбекистана.

Акбар Джамилов был снят с должности в 2004 году.

По словам источников «Озодлика», несколько лет назад Шавкат Мирзияев лично участвовал в похоронах экс-хокима.