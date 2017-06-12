Американская авиация нанесла удары по группировке «Аш-Шабаб» в Сомали

Пентагон заявил об американских авиарейдах в Сомали. Удары наносились по объектам экстремистской группировки «Аш-Шабаб» примерно в 300 километрах юго-западнее столицы Сомали – Могадишо. В заявлении военного ведомства США уточняется, что удары наносились в координации с региональными партнерами и стали ответом на нападения «Аш-Шабаб» на правительственные войска.

В заявлении Пентагона не сообщается о результатах авиаударов и потерях противника.

Канцелярия президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда подтвердила, что глава государства дал согласие на проведение сомалийскими войсками операции против «Аш-Шабаб» при поддержке «международных партнеров».

Президент США Дональд Трамп поддержал расширение военных операций против «Аш-Шабаб», включая авиаудары на юге Сомали, где продолжаются активные боевые действия.