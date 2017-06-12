The Guardian: Трамп может отложить визит в Британию

Запланированный на ближайшие месяцы визит президента США Дональда Трампа в Великобританию может быть отложен на неопределенный срок.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в аппарате британского премьер-министра Терезы Мэй. По данным источников, в одном из недавних телефонных разговоров Трампа с Мэй президент США заявил, что будет готов ехать с визитом в Лондон только в том случае, если будет уверен, что его приезд не вызовет массовых протестов.

Представитель британского премьера, комментируя утверждения The Guardian, заявила, что никаких изменений в планах Британии принять Трампа с визитом нет. Она отказалась комментировать содержание разговоров Трампа и Мэй.

Британский премьер от имени королевы в январе пригласила Трампа посетить в этом году страну с государственным визитом. Приглашение вызвало неоднозначную реакцию в британском обществе. Ряд политиков и общественных деятелей прямо заявили о нежелательности визита президента США и намерении протестовать против него. Они обвиняют Трампа, в частности, в оскорбительных высказываниях в отношении женщин и меньшинств.

Судя по сообщению The Guardian, возможное решение Трампа отложить визит не связано с относительной неудачей Терезы Мэй на недавних парламентских выборах.

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