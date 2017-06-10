Президент Узбекистана встретился с генсеком ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Самарканде 10 июня, сообщило УзА.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ее организациями, актуальные вопросы регионального и международного характера, в частности, касающиеся смягчения последствий Аральской экологической катастрофы.

Рассмотрены вопросы укрепления глобальной безопасности и стабильности, решения социально-экономических и экологических проблем.

После встречи Шавкат Мирзияев посетил место упокоения первого президента Узбекистана и отдал дань уважения его памяти. На территории захоронения Ислама Каримова возводится мемориальный комплекс. Президент ознакомился с ходом строительных работ.