Турция поддержала Катар в его конфликте с соседями

Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил законопроект об отправке в Катар дополнительного турецкого военного контингента – после того, как документ был на этой неделе в ускоренном порядке принят парламентом.

Выступая в пятницу в Стамбуле, Эрдоган призвал арабские страны, разорвавшие связи с Катаром, снять блокаду этой страны. Он также заявил, что у Турции нет доказательств финансирования Катаром террористов, и подчеркнул, что Турция будет по-прежнему поддерживать «катарских братьев».

Ожидается, что Турция в ближайшие месяцы отправит в эмират 250 военных – в дополнение к 90, уже находящимся там на базе.

Саудовская Аравия и ее союзники в регионе в понедельник разорвали отношения с Катаром и объявили о его блокаде. Соединенные Штаты призвали «ослабить» блокаду и разрешить конфликт дипломатическим путем. В то же время, президент Дональд Трамп заявил, что имеются доказательства того, что «высокопоставленные лица» в эмирате занимаются финансированием терроризма.

Глава МИД Катара на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве в субботу вновь отверг все обвинения в адрес эмирата. Лавров заявил, что Россия готова способствовать разрешению конфликта.