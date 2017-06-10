Полиция раскрыла новые подробности теракта на Лондонском мосту

Исполнители теракта 3 июня на Лондонском мосту пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн за несколько часов до атаки. По данным полиции, они готовили нападение, сопоставимое по масштабу с терактом в Ницце, где погибли 86 человек. Грузовик не удалось получить из-за того, что у одного из террористов не прошел платеж, после чего им пришлось арендовать микроавтобус.

В автомобиле, который наехал на людей 3 июня, нашли 13 бутылок с зажигательной смесью, рассказали в Скотленд-Ярде. Кроме того, в нем лежали мешки с гравием. Полиция считает, что таким образом террористы хотели утяжелить машину, чтобы увеличить количество жертв.

По данным Скотленд-Ярда, трое нападавших несколько часов выбирали место атаки и дважды проехали по Лондонскому мосту, прежде чем въехать в толпу. После этого они они напали на прохожих, используя 30-сантиметровые ножи с рукоятками, обмотанными кожаными лоскутами. Террористов застрелила полиция.

Жертвами теракта стали семь человек, около 50 получили ранения. Нападение совершили 27-летний Курам Батт, 30-летний Рашид Редуэйн и 22-летний Юсеф Загба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира).

В субботу полиция арестовала еще двух человек по подозрению в терроризме. Всего под стражей по делу о нападении на Лондонском мосту находятся семь человек.