Глава ООН возложил цветы к могиле Ислама Каримова

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Узбекистан начался с возложения цветов к могиле первого президента страны Ислама Каримова. Об этом на своей странице в Facebook'е сообщило представительство ООН в Ташкенте.

Как сообщает Gazeta.uz, в Самарканде Антониу Гутерриш посетил Народную приемную президента Узбекистана и встретился с представителями гражданского общества в махалле «Юксалиш». Главе ООН было рассказано об институте махалли и его роли в социальных процессах.

Генсек ООН также посетил площадь Регистан и ознакомился с архитектурными памятниками древнего города.

В субботу ожидается встреча Антониу Гутерриша с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

Затем руководитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит Нукус и Муйнак, некогда находившийся на берегу Аральского моря.