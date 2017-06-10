Правозащитники КР передали обращение Генсеку ООН Гутеррешу

В Бишкеке у Дома ООН правозащитники провели мирную акцию протеста. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), участники митинга выразили недовольство тем, что их лишили возможности встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который в рамках турне по странам Центральной Азии посетит и Кыргызстан.

По словам правозащитников, их не включили в список приглашенных лиц на встречу с Гутеррешом. Участники акции передали офису ООН обращение для Генсека со своими требованиями.

«Мы требуем прекратить политические гонения, давление на свободу слова и нарушать конституционные права граждан», – сказал активист Адиль Турдукулов.

О намерении выйти на митинг правозащитники заявили накануне. Глава правозащитного движения «Бир дуйно – Кыргызстан» Толекан Исмаилова отметила, что неправительственные организации хотят донести до мировой общественности информацию о том, что они лишились некоторых прав, касающихся наблюдения за избирательным процессом.

«На выборах мы занимаемся только статистикой, право на обращение в суд в случае регистрации нарушений мы потеряли. Во-вторых, около 20 представителей НПО должны были встретиться с Генсеком ООН. Должны были принять участие и в во встречах в Оше. Власти получают у международных организаций миллиарды долларов, но ставят препоны для проведения чистых выборов. Кыргызстан до этих властей уже являлся членом ООН и других организаций. Мы хотим выйти, чтобы донести нашу работу и наш голос», – сообщала она.

Антониу Гуттереш в рамках начавшегося 8 июня визита в Центральную Азию посетит Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 5 июня подписал закон, предусматривающий изменения в закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Авторы документа уверены, что поправки создадут условия для проведения чистых выборов.