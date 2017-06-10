В Чечне освобожден из-под стражи Мурад Амриев

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев освобождён из-под стражи. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Ранее сообщалось, что Амриев вышел на связь после того, как был доставлен в Чечню, где разыскивался по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. Тогда же спортсмен рассказал журналисту агентства РБК, что чувствует себя нормально и ему никто не причинил вреда.

Ранее в субботу появилось заявление Amnesty International, в котором правозащитники потребовали от российских властей незамедлительно освободить Мурада Амриева.

Амриев был снят с поезда и задержан в Брянске 4 июня. Вскоре он был «формально освобожден» и доставлен в здание прокуратуры. Оттуда он сбежал и был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Белорусские власти выдали Амриева России. Вскоре он был передан чеченским правоохранительным органам, которые еще в феврале объявили его в розыск.

По мнению правозащитников, полиция Чечни преследует спортсмена из-за того, что он рассказал о пытках, которым предположительно подвергся в Грозном в 2013 году.