ГКНБ Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении журналиста «Ферганы.ру»

Следственным управлением государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Улугбека Бабакулова. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ спецслужб.

По его данным, на сайте Fergananews.com и других ресурсах Бабакулов «опубликовал ряд статей провокационного характера, нацеленных на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений».

Как отмечается, согласно заключениям филолого-политологических экспертиз, проведенных специалистами НАН КР и КНУ имени Ж. Баласагына, в статьях автора Бабакулова имеются призывы, направленные на возбуждение межэтнической розни, унижение национального достоинства. «При этом отмеченные призывы и оскорбления могут являться поводом для побуждения граждан к противозаконным и антиобщественным действиям, – заявляет пресс-служба ГКНБ. – В ходе проведенных оперативных мероприятий также получено подтверждение тому, что в преддверии очередной годовщины трагических событий июня 2010 года гражданин У. Бабакулов публиковал указанные статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель – получение «политического убежища» в третьих странах».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 299 уголовного кодекса Кыргызстана – «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Ведется следствие.

В ночь с 17 на 18 мая в селе Масы Ноокенского района 22-летний местный житель поссорился со своими односельчанами и нанес четверым из них ножевые ранения. Он сбежал. Пострадавшие были отпущены домой после оказания первой помощи. 20 мая родственники пострадавших собрались около здания районного управления милиции и потребовали задержать его. С ними встретились аким района и начальник местной милиции.

По этому поводу журналист Улугбек Бабакулов написал статью и опубликовал ее на сайте «Фергана.ру». Некоторые депутаты Жогорку Кенеша призвали после этого дать оценку его словам.

2 июня Кыргызская редакция Азаттыка взяла у Улугбека Бабакулова интервью. На вопрос о том, что для него явилось поводом для написания этой статьи, он ответил: «Вы загляните в соцсети – в Facebook, «Одноклассники». Там какой-то непонятный человек выставил пост, и под ним куча комментариев. Там звучали призывы, только редкие комментарии призывали людей к спокойствию. Вот такие вот вещи надо выявлять и вовремя пресекать. Я обратил на это внимание».

Он отмечал, что не он создал проблему и что он лишь обозначил ее.

Ранее ГКНБ распространил сообщение о том, что в рамках возбужденного другого уголовного дела по этой же статье задержан пользователь Facebook'а.