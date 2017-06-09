Задержаны еще два подозреваемых по делу об атаках в Тегеране

Полиция Ирана задержала еще двух подозреваемых по делу о двойном нападении в Тегеране на этой неделе, в результате которого погибли 17 человек, сообщают СМИ Ирана. Государственное телевидение Ирана сообщило сегодня, что двое подозреваемых задержаны в провинции Керманшах. Сообщается, что в результате полицейских рейдов «обезврежена террористическая ячейка».

В пятницу, 9 июня, проходят похороны погибших в результате атак в иранской столице.

Экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ») взяла на себя ответственность за нападения 7 июня на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Власти заявили в четверг, что пять подозреваемых в причастности к этим нападениям являются гражданами Ирана, примкнувшими к «ИГ» на территории Ирака и Сирии.

Министерство разведки Ирана заявило также, что подозреваемые вернулись в Иран летом 2016 года с целью проведения террористических операций на религиозных объектах и в дальнейшем скрывались после того, как власти установили ячейку. Полиция заявляет, что в рамках расследования нападений задержано несколько подозреваемых.