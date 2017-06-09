Тереза Мэй сформирует новое правительство и начнет переговоры по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании сформирует новое британское правительство, чтобы начать переговоры по Брекзиту 19 июня. Тереза Мэй создаст коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Об этом она заявила, выступая с речью в Лондоне.

Тереза Мэй пообещала дать полиции и спецслужбам больше полномочий для борьбы с терроризмом. По словам Мэй, в ближайшие пять лет она обеспечит Британии стабильность. Условия, которых Мэй планирует добиться во время переговоров по Брекзиту, будут удовлетворять все слои населения Соединенного Королевства, заявила премьер-министр.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании ни одна партия не получила большинства. Партия Мэй – консерваторы – потеряли 12 мест в парламенте.По итогам голосования у Соединенного Королевства будет так называемый «подвешенный» парламент. Соперник премьер-министра – лидер лейбористов Джереми Корбин – призвал Мэй подать в отставку. Она в ответ заявила, что уходить со своего поста не собирается.