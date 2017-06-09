В Туркменистане обеспокоены отменой льгот для населения

Решение правительства Туркменистана об отмене льгот населению вызвало обеспокоенность среди жителей страны и местных наблюдателей.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот, которую он считает неэффективной. Президент, в частности заявил, что льготы должны предоставляться нуждающимся в социальной помощи.

По мнению правозащитника Фарида Тухбатуллина, отмена льгот может наиболее ощутимо отразится на уровне жизни населения Дашогуской области страны, так как данный регион является наиболее отсталым в социальном, промышленном и экономическом плане, а социальные льготы служили большим подспорьем населению. Тухбатуллин отмечает, что подавляющее большинство жителей региона безработные, люди перебиваются случайными и временными заработками.

По мнению обозревателя из Ашхабада Аманмырада Бугаева отмена льгот, приведет к понижению уровня жизни населения страны, «основную прослойку которой составляют люди, живущие в бедности или на грани бедности». Бугаев считает, что наиболее ощутимо отмена льгот отразится на сельском населении, так как в условиях безработицы население, пользуясь льготным газом, электричеством, выращивает в теплицах зелень, овощи и фрукты, также содержит домашний скот и птицу.

Льготы для граждан Туркменистана, благодаря которым они могли бесплатно получать воду, газ и электричество, были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым. Впоследствии было законодательно утверждено положение о сохранении льгот для населения до 2030 года.