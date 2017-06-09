Мирзияев пригласил Атамбаева посетить Узбекистан

Президент Алмазбек Атамбаев рамках участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президент Узбекистана отметил, что после визита Атамбаева в Самарканд стало хорошей традицией сверять часы. «Сегодняшняя сверка часов говорит о том, что наши двусторонние отношения во всех сферах развиваются активно. Значительно возрос объем товарооборота, углубляются контакты между приграничными областями двух стран. Где бы мы с вами ни встречались, мы все делаем, чтобы продвигаться вперед», – сказал он.

Шавкат Мирзияев пригласил Алмазбека Атамбаева посетить с официальным визитом Узбекистан. Он отметил, что полгода показали, что у двух стран есть хорошая основа продвигаться вперед. «Если мы объединим предпринимательское сообщество, то на самом деле будут серьезные успехи. Самое главное, мы должны сделать все, чтобы между нами не было границ, у нас должны быть открытые границы», – сказал президент Узбекистана.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил коллегу за приглашение и выразил готовность к активной совместной работе по укреплению кыргызско-узбекских отношений во всех ключевых областях.

По итогам встречи главы двух стран дали поручение соответствующим ведомствам ускорить работу по согласованию вопросов по подписанию договора по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, говорится в сообщении пресс-службы.