Кыргызские спецслужбы проверяют видеообращение «боевика»

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана начал проверку видеообращения человека в камуфлированной форме. Об этом сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

В социальных сетях активно обсуждается видеозапись, на которой запечатлен человек с закрытым лицом в камуфлированной форме с автоматом в руках, просящий прощения у матери. При этом слышны хлопки и автоматные очереди.

Человек говорит на кыргызском языке: «Мама, я, похоже, не выживу. Простите. Приехав сюда, я поступил неправильно. Они убивают невинных детей и насилуют женщин».

Когда и где было снято видео, неизвестно. Некоторые пользователи даже называют человека в военной форме «хорошим артистом».

По данным ГКНБ, в военных действиях на территории Сирии участвуют около 600 граждан Кыргызстана.