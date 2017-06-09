Адвокат Трампа отверг обвинения со стороны Джеймса Коми
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп «лгал», когда утверждал, что ФБР испытывает «крупные проблемы». Коми также выразил уверенность, что Трамп уволил его из-за ведущегося ФБР расследования связей американских официальных лиц с высокопоставленными представителями России.
Джеймс Коми, выступая 8 июня на слушаниях в сенатском комитете по разведке, сообщил, что, по его мнению, расследование российских связей «раздражало» Трампа, и это стало причиной смещения директора ФБР с поста.
Личный адвокат президента немедленно отверг утверждения бывшего директора ФБР. Марк Касовиц обвинил самого Коми в том, что тот допустил «разглашение» сведений о своей конфиденциальной беседе с главой государства.
Показания Джеймса Коми на заседании комитета по разведке стали наиболее важным эпизодом в потоке политических неурядиц, охвативших Белый дом. То, что начиналось как серия нестандартных контактов людей из окружения Трампа с официальными представителями России, обернулось вопросами о ведущемся ныне расследовании. В комитете пытаются выяснить, не собирался ли Трамп помешать расследованию, которое вело ФБР по делу бывшего советника президента по национальной безопасности Макла Флинна. Президент уволил Флинна в феврале после того, как советник обманул вице-президента Майка Пенса, не проинформировав того о разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком.
Воспрепятствование правосудию явлется в США уголовным преступлением. Вместе с тем, американские юристы продолжают обсуждение, возможно ли предъявить президенту США такие обвинения. Расследование продолжается. Комитет по разведке продолжит заслушивать Джеймса Коми на закрытых заседаниях, как и других чиновников, возможно, причастных к связям с Россией в то время, когда Москва, как утверждают в Вашингтоне, пыталась влиять на президентские выборы в США.
Радио Свобода вело прямую трансляцию слушаний. Синхронный текстовый перевод – на сайте «Голоса Америки».
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