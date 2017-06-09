В Узбекистане нелегальных золотодобытчиков завалило песком и камнями, есть погибшие

6 июня более десяти человек, занимавшихся нелегальной добычей золота в горах в десяти километрах от села «Узунбулак» в Галляаральском районе Джизакской области, завалило песком и камнями. В результате погибли четыре человека, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом «Озодлику» сообщил родственник погибших.

Как рассказывает «Озодлику» житель Галляаральского района Хошим Махрамов, который потерял в этой трагедии трех близких родственников, под песком и камнями остался его племянник, а младший брат и еще один племянник погибли, когда пошли его спасать:

– Эта трагедия произошла в ночь на 6 июня. В тот день умер 25-летний Расул, сын моего дяди. На завтрашний день к горе отправились мой 45-летний младший брат Акмаль и сын старшего брата Рахмон. Они участвовали в спасательных работах. Когда оба обнаружили тело Расула, решили потянуть его, чтобы вытащить, но в это время их самих завалило песком и камнями. Акмаль и Рахмон тоже погибли. Еще погиб парень по имени Ихтияр, который жил в селе «Молтоп», – говорит Хошим Махрамов.

По его словам, еще двое его племянников, которые участвовали в спасательных работах, госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии:

– Бог спас двух моих племянников – Рустама и Икрама. Когда они участвовали в спасательных работах, обрушилась горная порода. Рустам получил тяжелые травмы, сейчас он находится в реанимации, а Икрам – в отделении травматологии, – сказал нашему репортеру житель Галляаральского района Хошим Махрамов.

Он добавил, что в спасательных работах участвовали также сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

О точном количестве людей, которые остались под песком и камнями, пока не известно.

По официально неподтвержденной информации, 6 июня в целях незаконной добычи золота под землю спустились пятнадцать человек.

По некоторой информации, спасателям удалось спасти еще двоих.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» не представившийся сотрудник Джизакского областного управления МЧС сообщил о завершении спасательных работ:

– На месте работал экскаватор. Нам удалось спасти несколько человек. Четверо были найдены мертвыми. Под землей больше никого не осталось, – сказал сотрудник МЧС.

По словам жителя Галляаральского района Набижона Джураева, местные жители уже несколько лет занимаются нелегальной добычей золота на шахте, которая находится недалеко от села «Узунбулак»:

– Насколько мне известно, люди где-то десять лет назад выкопали там подземелье, чтобы добывать золотую руду. Затем они привозят ее в село Кашшоб, где толкут и промывают. Это продолжалось достаточно длительно время. В прошлом году милиция провела рейд и задержала несколько человек. Но кажется, это не дало положительных результатов. Ясно одно – местные жители до сих пор продолжают заниматься незаконной добычей золота. Говорят, что эти парни выкопали шахту глубиной 30-40 метров, – сказал собеседник.

В Узбекистане незаконные раскопки часто заканчиваются трагически.

В 2013 году житель Пахтачинского района Самаркандской области Куванчбек Джумаев и пятеро его товарищей спустились в шахту, чтобы выкопать золотую руду. Однако на шахте обрушилась горная порода. Джумаев и трое его товарищей получили травмы, двое остались под завалами камней.

В июле 2015 года на заброшенной шахте Алмалыкского горно-металлургического комбината, находящегося недалеко от села Кочбулак Ахангаранского района Ташкентской области, произошел мощный взрыв. Тогда сообщалось о двадцати пяти погибших, среди которых были жители села «Кочбулак», золотодобытчики возрасте от 16 до 30 лет.