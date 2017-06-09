В Астане задержали «воззвавших к Назарбаеву»

Вчера в Астане у резиденции президента Казахстана полиция задержала группу граждан, собравшихся с целью обратиться к президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Участница этого собрания Кенжегайша Рахимбаева сказала «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) говорит, что граждане прибыли к резиденции, чтобы обратить внимание президента Назарбаева на свои проблемы.

– Никто не внемлет нашим чаяниям. Имеются лишь документы Верховного суда, отписки из генеральной прокуратуры. Мы вынуждены обращаться за помощью к Елбасы (титул президента Нурсултана Назарбаева – Прим. ред.), – говорит Рахимбаева.

Навстречу собравшимся никто из президентской резиденции никто не вышел. Прибывшие к месту сотрудники полиции сказали собравшимся, что «находиться в этом месте запрещено» и, обещав организовать им встречи с «нужными людьми», увезли участников акции прочь.

Назвавшийся Владимиром Александровичем гражданин сказал «Азаттыку», что полиция задержала участников пикета у здания Акорды после того, когда они шли сюда, чтобы подать обращение. Он сказал, что в данное время они находятся в Есильском РОВД и что полицейские пока не оформили протоколы о задержании.

На участниках этой акции были голубые платки, которые, по словам активистов, символизируют собой их убежденность в том, что «их близким, в отношении которых вынесены несправедливые судебные решения, может помочь лишь президент Назарбаев».