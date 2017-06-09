В Казахстане оштрафовали за громкое «Аминь» во время молитвы в мечети

Так в стране борются с салафитами, которых считают радикальными исламистами.

Административный суда города Уральска в Западно-Казахстанской области Казахстана оштрафовал сорокалетнего местного жителя Марата Муханбетова – за то, что в декабре прошлого года он в центральной областной мечети Уральска во время чтения намаза «громко крикнул «Аминь».

«Муханбетов нарушив религиозный обряд, тем самым воспрепятствовал законному религиозному служению, проявив неуважение», – говорится в определении суда. Мужчина получил штраф в размере почти 80 тысяч тенге (более $250). По мнению судьи, он своим выкриком нарушил часть 2 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана («Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест»).

В Казахстане в последние годы резко ужесточили законы о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Экстремистами и представителями запрещенных религий считают в частности христиан-баптистов, которых штрафуют, если они проводят службы и распевают религиозные песни.

Преследуют и салафитов – представителей одного из течений в исламе, которых власти Казахстана считают экстремистами. В апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично призвал запретить на уровне закона носить бороды и короткие штаны, которые обычно носят салафиты-мужчины, а также паранджу и бурку для женщин. Одновременно в мечетях начали следить за тем, как именно прихожане произносят «Аминь». Салафиты произносят это слово громко вслух после каждого раката (круга молитвы), представители традиционных для Казахстана исламских течений – про себя или негромко вслух.

Азанши мечети Асхат Асылбеков на суде заявил, что Муханбетов своим выкриком нарушил Правила внутреннего распорядка мечети, а именно пункт 3.4. Согласно ему «прихожане мечети обязаны во время намаза произносить слово «Аминь» про себя согласно канонам традиционного в Казахстане исламского мазхаба Абу Ханифы», и об этом прямо написано при входе в мечеть.

Сам Муханбетов говорит, что платить штраф у него нет возможности: на его попечении находятся родители-инвалиды, которым постоянно нужны лекарства, а официальной работы у мужчины нет.

«Я думаю, что им показательный пример нужен был. И они выбрали меня, потому что у меня нечистое прошлое (Муханбетов отсидел в тюрьме за разбой 12 лет). Им нужна была жертва. И жертва нашлась», – считает он.

Пресс-служба департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что оштрафованный гражданин «М» является «приверженцем деструктивного религиозного течения». Сам Муханбетов это отрицает.

«Не понимаю, почему меня причисляют к деструктивному течению. Они ведь даже не поговорили со мной, никакой разъяснительной работы не проводили. Я ничего противозаконного не делаю. Так же, как и остальные, хожу в мечеть, работаю, кормлю семью. Я не понимаю, каким еще нужно быть», – заявил он.

Аналогичный приговор суда за произнесенное вслух «аминь» во время молитвы был вынесен в другом казахском городе – Жанаозене.

Аминь – завершающая формула в молитвах и псалмах в иудаизме, исламе и христианстве, призванная подтверждать истинность произнесенных слов (на арамейском значит «правда»).