Генпрокуратура Украины: предыдущая фамилия Поклонской – Дубровская

Следователь генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук в интервью Настоящему Времени подтвердил, что предыдущая фамилия депутата Госдумы России Натальи Поклонской – Дубровская. Именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей, ранее официально эта информация не была подтверждена.

Атаманчук также заявил, что «формально из тех сведений, что имеются в материалах дела досудебного расследования, на ней [Наталье Поклонской, с данной фамилией] имущества на территории Украины нет», – сказал следователь.

На данный момент Генпрокуратура ведет расследование в отношении Поклонской только по четырем статьям уголовного кодекса из-за событий, связанных с аннексией Крыма.

Ранее российское отделение антикоррупционной организации Transparency International сообщило, что Наталья Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Донецке, которая записана на имя Натальи Дубровской с той же датой рождения, что и бывшая прокурор Крыма.

По данным Transparency International, депутат не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость. Transparency International обнаружила в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество квартиру в Донецке, которая зарегистрирована на Наталью Владимировну Дубровскую.

Сама Поклонская отрицает, что владеет квартирой в Донецке. Она заявила, что инициирует расследование в отношении самой Transparency по четырем статьям: