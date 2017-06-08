Прямая трансляция: первые слушания уволенного Трампом директора ФБР

Перед комитетом по разведке Сената США выступает бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, уволенный в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом.

В обнародованном ранее заявлении, с которым Коми выступает сегодня, он среди прочего частично подтверждает сведения о просьбе Трампа прекратить расследование в отношении его бывшего помощника Майка Флинна.

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Накануне на сайте Сената было обнародовано заявление Коми. Бывший директор ФБР подтверждает в нем сообщения прессы о том, что Трамп с января по март в ходе нескольких личных встреч и телефонных разговоров с ним требовал от него «лояльности», а также просил «оставить в покое» отставного генерала Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией.

Демократы в Конгрессе, в том числе высокопоставленный член сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, уже заявили, что действия Трампа, изложенные в письме Коми, можно рассматривать как давление и вмешательство в проведение расследования, сравнив их с действиями президента Никсона во время Уотергейтского скандала в начале 1970-х годов.

Ожидается, что в ходе сегодняшних слушаний демократы будут добиваться от Коми дополнительных деталей его бесед с президентом, которые могли бы свидетельствовать о нарушении закона. Сам Трамп пока никак не прокомментировал заявления бывшего главы ФБР, однако ранее, комментируя его увольнение, подвергал Коми необычайно резкой критике.