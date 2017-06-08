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В мире

Прямая трансляция: первые слушания уволенного Трампом директора ФБР

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми выступает перед комитетом по разведке Сената США.

Перед комитетом по разведке Сената США выступает бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, уволенный в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом.

В обнародованном ранее заявлении, с которым Коми выступает сегодня, он среди прочего частично подтверждает сведения о просьбе Трампа прекратить расследование в отношении его бывшего помощника Майка Флинна.

Прямая трансляция:

Накануне на сайте Сената было обнародовано заявление Коми. Бывший директор ФБР подтверждает в нем сообщения прессы о том, что Трамп с января по март в ходе нескольких личных встреч и телефонных разговоров с ним требовал от него «лояльности», а также просил «оставить в покое» отставного генерала Майкла Флинна, которого подозревают в связях с Россией.

Демократы в Конгрессе, в том числе высокопоставленный член сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, уже заявили, что действия Трампа, изложенные в письме Коми, можно рассматривать как давление и вмешательство в проведение расследования, сравнив их с действиями президента Никсона во время Уотергейтского скандала в начале 1970-х годов.

Ожидается, что в ходе сегодняшних слушаний демократы будут добиваться от Коми дополнительных деталей его бесед с президентом, которые могли бы свидетельствовать о нарушении закона. Сам Трамп пока никак не прокомментировал заявления бывшего главы ФБР, однако ранее, комментируя его увольнение, подвергал Коми необычайно резкой критике.

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