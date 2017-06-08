Казахстан меняет расположение некоторых пунктов пропуска на границе с Узбекистаном

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на Пленарном совещании Мажилиса Парламента РК представил Протокол к межправительственному Соглашению между Казахстаном и Узбекистаном о пунктах пропуска, подписанный 14 марта текущего года, сообщает Bestnews.kz cо ссылкой на офис официального представителя МИР РК.

Протоколом предусматривается перенос железнодорожного пункта пропуска со станции Бейнеу (80 км от границы) на станцию Оазис (2 км от границы), открытие автомобильных пунктов пропуска «Целинный» и «Сырдарья», а также перевод автомобильных пунктов пропуска «Казыгурт», «Капланбек», «Атамекен» с «двухстороннего» статуса на «многосторонний» и круглосуточный режим работы.

Автомобильные пункты пропуска «Целинный» и «Сырдарья» расположены на транзитном участке автодороги М-39. Поэтому гражданам Узбекистана, следующим через указанные пункты транзитом, будет представлена возможность упрощенного пропуска. В данном случае отметки о пересечении границы будут проставляться не в паспорта, а в миграционные карточки. При этом, такой транзит будет предоставляться только для легкового транспорта без пропуска коммерческих грузов.

При не транзитном проезде, пункты пропуска «Целинный» и «Сырдарья» будут работать в штатном режиме согласно действующего законодательства, т.е. въезд, выезд граждан обоих стран с соблюдением миграционных и таможенных норм.

Перевод статусов автомобильных пунктов пропуска «Казыгурт», «Капланбек» и «Атамекен» на «многосторонний» создаст благоприятные условия для перевозчиков и участников ВЭД, позволит осуществлять пропуск граждан третьих стран.

Депутаты Мажилиса РК проголосовали за ратификацию Протокола.