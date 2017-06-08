HRW призывает Гутерриша в Центральной Азии говорить о правах человека

Правозащитники призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе своего шестидневного визита в Центральную Азию поднять вопрос о ситуации с правами человека. По мнению международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), генеральный секретарь должен настоять на том, чтобы главы центральноазиатских стран добились конкретных улучшений, в частности, прекращения применения пыток и прекращения разгона демонстраций и подавления свободы выражения.

Свой официальный визит в страны Центральной Азии глава ООН начинает с визита 8 июня в Астану, где на следующий день планируется его встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Визит Гутерриша в Астану состоится в преддверии открытия в городе международной выставки EXPO-2017. «Казахстан желает использовать EXPO в целях улучшения своего международного имиджа на фоне угнетения властями прав человека в стране», – говорится в заявлении HRW, организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

В качестве примера, правозащитная организация приводит дела Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова, лидеров профсоюза нефтяников, осужденных по уголовным обвинениям после голодовки нефтяников в начале года. Также в заявлении HRW упоминаются гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян, осужденные после участия в акции протеста по земельному вопросу в городе Атырау в 2016 году. Правозащитная организация ранее осудила приговорактивистам и назвала арест лидера профсоюза нефтяников неприемлемым.

По мнению правозащитников, Гутерришу следует призвать Казахстан использовать предстоящие полтора года в Совете Безопасности ООН для того, чтобы обеспечить наказание виновных в нарушении прав человека. Правозащитники в своем заявлении отмечают, что Казахстан был в числе стран, которые воздержались при голосовании в Совете Безопасности по резолюции о применении санкций в отношении лиц и организаций, связанных с предполагаемым применением правительством Сирии химического оружия.

10 июня генеральный секретарь ООН прибудет в город Самарканд, где вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым примет участие в церемонии открытия Национального форума по развитию. HRW отмечает, что, несмотря на то, что президент Мирзияев освободил из тюрем ряд политических заключенных и выразил готовность к более тесному сотрудничеству с международными организациями, существенных улучшений в ситуации с правами и человека в стране не наблюдается.

11 июня глава ООН прибудет в Бишкек, где встретится с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Затем он поедет в Ош для участия в мероприятиях, посвященных Июньским событиям 2010 года. HRW призывает Гутерриша обратить внимание властей Кыргызстана на ситуацию с гражданским активистом Азимжаном Аскаровым, приговоренным к пожизненному лишению свободы после межэтнических столкновений в Оше в 2010 году. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело Азимжана Аскарова. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток, а также содержанием Аскарова в тяжелых условиях, однако Аскаров остается в тюрьме.

12 июня Антониу Гутерриш посетит Таджикистан и завершит свое турне визитом в Туркменистан, где запланированы встречи с президентами этих стран. Визит генерального секретаря в Таджикистан, в котором в 2015 году после запрета оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) к тюремным срокам по различным обвинениям были приговорены более сотни активистов и юристов, состоится на фоне самого масштабного подавления прав человека в этой стране за последние два десятилетия, говорится в заявлении HRW.

Генеральному секретарю следует повлиять на власти Таджикистана с тем, чтобы добиться «незамедлительного и безусловного освобождения осужденных к длительным срокам правозащитников и активистов, включая Бузургмехра Ёрова, Нуриддина Махкамова и Шухрата Кудратова», отмечает HRW.

HRW также призывает Гутерриша в ходе своего визита в Туркменистан, одну из самых закрытых стран мира, поднять вопрос о деле корреспондента Туркменской редакции Азаттыка Сапармамеда Непескулиева, заключенного в июле 2015 года в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками. Также правозащитники призывают главу ООН поднять вопрос о деле независимого журналиста Гаспара Маталаева, освещавшего использование принудительного труда на хлопковых полях. Маталаев был осужден в 2016 году по сфабрикованным обвинениям по статье о мошенничестве. Ранее правозащитники призвали власти освободить журналистов.