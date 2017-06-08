Назарбаев сказал, что связывает развитие Казахстана с Китаем

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Астане заявил, что связывает судьбу развития Казахстана с Китаем. Назарбаев назвал Китай не только «близким соседом», но и «другом и партнером», с которым выстроены «доверительные отношения». Назарбаев добавил, что между странами нет нерешенных вопросов. Об этом сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

«Китай стал основным партнером Казахстана в экономике по объёму прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий. Главные пункты – мы решили вопросы энергетического сотрудничества. 25 процентов нефти в Казахстане добывается китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопросы о продлении контрактов. Мы будем очень внимательно это смотреть, потому что они – хорошие партнеры», – сказал Нурсултан Назарбаев. Как стало известно, сегодня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь подписали в Астане меморандум о продлении контрактов на недропользование сроком на три года.

Нурсултан Назарбаев на встрече с лидером Китая также сказал, что Астана продолжает работу по переносу 51 производственного предприятия из Китая в Казахстан. Он заверил Си Цзиньпина в поддержке инициированной им программы «Один пояс – один путь», с которой, как выразился Назарбаев, «сопряжена» казахстанская программа «Нурлы жол». Назарбаев напомнил, что Казахстан провел железную дорогу от границы Китая до Каспийского моря и соединил приграничный пункт Хоргос с Алматы.

«Мы с добрыми пожеланиями относимся к вашим планам развивать Китай, поставить Китай на то место, которое он в мире заслуживает. Китай с каждым годом занимает то положение, которое ему подобает. И мы рядом будем всегда вместе с вами», – сказал президент.

Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку инициативы «Новый Шелковый путу». Сказав, что он разместился на время визита в столичной гостинице Beijing Palace, Си Цзиньпин отметил, что «будет чувствовать себя как дома».

Си Цзиньпин прибыл в Астану 7 июня. Он примет участие в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где ожидается принятие в члены организации Индии и Пакистана. Сообщается, что Си Цзиньпин будет присутствовать на открытии международной выставки EXPO в Астане. Нынешний визит Си Цзиньпина в Казахстан – третий по счету.