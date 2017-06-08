Школы Ташобласти в спешке готовят к неожиданному приезду Мирзияева

Ташкентское областное управление народного образования объявило о начале десятидневного субботника «Зарбдор – 10 дней», чтобы подготовить все школы в области к неожиданному приезду президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Однако учителя школ жалуются, что их принуждают покрыть все расходы на проведение субботника.

Школы должны блестеть к приезду Мирзияева

Перед возможным приездом президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Ташкентскую область, областное Управление народного образования отправило директорам средних школ письмо о необходимости проведения десятидневного субботника.

«Объявить всем образовательным учреждениям в системе народного образования области десятидневный субботник с 30 мая по 9 июня!», – говорится в письме Ташкентского областного управления народного образования.

Вместе с тем, в письме областного управления народного образования говорится, что руководства школ должны «подготовить педагогов, которые будут выступать во время встречи с президентом», посадить цветы и базилик, привести деревья в порядок на территории школ, а также почистить туалеты в учебных заведениях.

Кроме того, согласно данному письму, в каждом учебном кабинете должна быть методическая литература, по меньшей мере 10 дисков с электронными уроками по каждому предмету, а лаборатории в кабинете физики, химии и биологии должны быть оборудованы соответствующим образом.

Также областное управление народного образования обязало руководства школ обеспечить своих сотрудников, ответственных за техническое обеспечение, рабочей формой.

Однако в письме Ташкентского областного управления народного образования ничего не сказано о том, кто именно из сотрудников школ должен заняться этими работами и на какие средства школы должны провести вышеперечисленные работы перед приездом президента.

Генеральная подготовка за счет отпускных учителей

В разговоре с репортером «Озодлика» учитель одной из школ в Зангиатинском районе Ташобласти говорит, что письмо областного управления народного образования сильно возмутило его коллег:

– Сейчас и директор, и все учителя озабочены тем, как выполнить все эти работы. Ведь областное управление народного образования приказало нам подготовиться к возможному приезду Мирзияева. Сейчас учителей обязали за свой счет провести ремонт в классах, отремонтировать двери, оборудовать классы современными стендами, заполнить классы живыми цветами, повесить занавески, привести в порядок всю документацию. Восемьдесят процентов учителей находятся в отпуске, но сейчас даже их обязали выйти на работу, – жалуется один из зангиатинских учителей.

По его словам, для того, чтобы отремонтировать и оборудовать каждый класс необходимыми предметами руководству школы понадобится порядка 1-1,5 миллиона сумов (около 120-180 долларов США по нынешнему курсу черного рынка валют):

– Мы еще не получили свои зарплаты и отпускные. Но директор заявил нам, что мы обязаны найти эти деньги. Он говорит, что учителя не уйдут домой, пока не закончат ремонт. Кроме того, нам напомнили, что мы обязаны принять участие в сезонном сборе урожая пшеницы и подготовить деньги к сбору хлопка. Все это нам сильно надоело. Они превратили учителей в настоящих чернорабочих, – пожаловался «Озодлику» учитель одной из школ в Зангиатинском районе Ташобласти.

Арендованное школьное оборудование

Как говорит нашему радио на анонимных условиях учитель средней школы №59 в Ахангаранском районе Ташкентской области, его руководство взяло в аренду из соседней школы необходимые предметы, чтобы привести в порядок материальную базу учебного заведения:

– Все испугались, узнав о том, что президент приедет в Ахангаранский район. В кишлаке «Узар» есть школа №59, которую построили три года назад. Но в школе нет никакого оборудования, ни компьютеров, даже учебных пособий. Сейчас мы тащим их из соседних школ. Принесли шкаф, стол и стулья в кабинет химии. Также принесли для временного пользования компьютеры из соседних школ №41 и №38, – рассказывает учитель.

Он говорит, что, как и прежде, к приезду президента местные власти занимаются очковтирательством:

– Последние две недели хоким области и района постоянно находятся в нашем районе. У нас в спешке положили асфальт, местные власти заставили людей, дома которых находятся вдоль дорог, построить у себя во дворе парники, уложили некачественный газон на стадионе. Мы спросили властей, зачем нужен этот газон, если на нем невозможно играть. Но они заявляют, что главное, чтобы все было зеленым. Местные чиновники боятся, что президент может их отругать. Но самое обидное, что все эти работы выполняют учителя, – сказал нашему репортеру учитель средней школы №59 в Ахангаранском районе Ташобласти.

Сотрудник областного управления народного образования Хаёт Валиев подтвердил «Озодлику» информацию о начале десятидневного субботника в Ташкентской области.

Однако после того, как наш репортер рассказал ему о жалобах местных учителей, чиновник записал телефон редакции «Озодлика» и пообещал предоставить официальный ответ.

Но от чиновник управления ответа не последовало. Наш репортер больше не смог дозвониться до Ташкентского областного управления народного образования.